Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok özelliği ile Ankara-Niğde otoyolu projesiyle geleceğin yolunu inşa ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2022'nin 18 Mart'ında hizmete açmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seyhan'da, inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve askeri güç vardır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır." ifadesinde bulundu.