Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Antalya’nın en işlek yerlerinden biri olan Kazım Özalp Caddesi’nde çoğu vatandaşın, maskelerini ya çenelerinin altında ya da kollarına taktığı görüldü. Konyaaltı Sahili’nde güneşlenenlerin fiziki mesafe kuralına riayet etmemesi de dikkat çekti. Diyarbakır’da ise Bağla ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde karantinada olan kişi, oturdukları evi ateşe verdi. Şahıslar, görüntü almaya çalışan gazetecilere bıçakla saldırdı. Darbedilen İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Başal’ın burnu kırıldı, bir başka muhabir de çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Gözaltına alınan B.G., S.A. ve O.G, kısa sürede serbest bırakıldı. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, kaçak kına eğlencesine polis baskın yaptı. Damat Halil Ş, gelin Müge Y, organizatör ile iş yeri sahibi olmak üzere 4 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza verildi. Maske takmadıkları belirlenen 11 kişiye de toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandı. Maskesiz olan Bilge A. (21), annesiyle birlikte basın mensuplarına saldırdı.