Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı direnen aileler, ilk günden beri verdikleri destekten dolayı İHA ve TGRT’ye teşekkür etti. 20 Ağustos 2019’da oturma eylemi başlatan ve dört gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar’ın yaktığı meşaleyle, bir yılda 16 aile evladına kavuştu. Belgeseli gözyaşları içinde izleyen Süleyman Aydın, "Eylemin ilk gününden bu yana İHA, bizleri hiç yalnız bırakmadı. Feryadımızı tüm dünyaya duyurdu. Çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. Ayten Elhaman ise "İHA ve TGRT’nin belgeselini çok beğendik. Anneleri düşünmüşler, Allah razı olsun. İlk günden beri yanımızdalar" diye konuştu. Anne Fatma Akkuş da “Belgeseli çok güzel yapmışlar. Duygulandık, ağladık. Rabb’im, HDP’lileri de yok etsin inşallah” şeklinde konuştu. Öte yandan, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki partililer, HDP il başkanlığını ziyaret etti. Aileler, CHP’li heyete, kendilerinden önce HDP’yi ziyaretleri sebebiyle tepki gösterdi. Sedat Irmak İHA