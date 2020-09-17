Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu harcamaların GSYH payının en yüksek olduğu yıl ise %5,9 ile 1977 olarak kayıtlara geçti. Guardian'dan Phillip Inmann'ın makalesine göre; 2009 sonralarında başlayan ve etkileri hâlen süren borç krizinin nedenlerinden biri de "Türkiye’yle yıllarca süren anlaşmazlık". 2011’de krizin etkileriyle boğuşan Yunanistan'ın savunma harcamalarının GSYH'sine oranı %2,1 iken, bu dönemde AB üyesi NATO ülkelerinde bunun ortalama %1,6 olduğu vurgulanıyor. Business Insider'dan Jeremy Bender ise, ekonomik kriz döneminde bile ülkenin ordu harcamalarını yüksek tutmasının 3 nedeni olarak personel harcamaları, bölge jeopolitiği ve siyasi baskılar olduğuna işaret ediyor. Yunan savunma uzmanları da aşırı harcamalarla ordu imkânlarını Türkiye ile eşit seviyeye getirmeye çalıştığını kaydediyor. Financial Times'tan Peter Spiegel de makalesinde borç krizi döneminde ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olmasına rağmen frene basmayan Yunanistan'a "Savunma harcamalarını kısarak, bu alanda niteliğe odaklanması" tavsiyesi verildiğini aktarılıyor.