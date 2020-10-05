Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerin koltuk değneği hâline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yeni başkanının bir öncekini aratacak derecede marjinal olması, illerdeki tabip odalarını ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde katılım oranının yüzde 8 olduğu bir seçimle TTB'nin başına gelen Şebnem Korur Fincancı, PKK’nın başının serbest bırakılmasını isteyen, bir dönem PKK’nın kapatılmış yayın organının genel yayın yönetmenliğini yürüten, Hendek operasyonlarında “Türkiye sivilleri öldürdü, yargılanmalı” açıklaması yapan ve Sözde Ermeni soykırımı iddialarını savunan bir isim...

Bütün hekimlerin ancak yüzde 8'ini temsil eden bir oy oranıyla yönetime gelen Fincancı ile ilgili itirazlar peşi sıra gelmeye başladı. Önceki gün Ankara’daki doktorlar yayımladıkları bildiri ile Fincancı’nın provokatif faaliyetlerini sıralayıp, “Fincancı’nın TTB Başkanı olmasını kabul etmiyoruz” demişti. Dün bu itiraza 17 tabip odası daha katıldı.

Ordu, Amasya, Giresun, Tokat, Trabzon, Çorum, Rize-Artvin, Karabük, Sinop, Zonguldak ve Sakarya tabip odaları ortak açıklamasında, TTB'nin haklılığına ve misyonuna zarar vermeyecek, toplum nezdinde saygınlığını zedelemeyecek bir ismin başkan olarak belirlenmesini istedi.

İSTİFALARIN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Türk Tabipleri Birliği'nin sorgulandığı hatta kapatılmasının gerektiği gibi söylemlerin ayyuka çıktığı, hekimlerimizin ve insanımızın pandemi nedeniyle bizlere en fazla ihtiyaç duyduğu günlerde ulusal birlik ve bütünlüğümüzle uyuşmayan kişilerin başkan olarak seçilmesi, daha şimdiden başlamış olan, odalarımızdaki ve birliğimizdeki üye istifalarının, kayıplarının ve çözülmenin önüne geçilemeyeceğinin delilidir.

Bu konudan rahatsızlık ve kaygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Korkumuz odur ki böylesi bir seçim Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması yönündeki telkinler ve siyasi söylemlerin kamu vicdanında meşruiyet kazanmasına yol açacaktır. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği'nin başkanlığına getirilmiş kişinin yeniden tüm bu yönleriyle düşünülmesini, yukarıda bahsettiğimiz olumsuz özelliklerden hekimlerin haklarını, menfaat ve esenliğini amaç bilen liyakat sahibi bir hekimin getirilmesini talep ediyoruz."

"ULUSAL ÇIKARLARA AYKIRI"

Aksaray, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir ve Niğde Tabip Odaları ile İzmir Hekim Güçbirliği Grubu ise yayınladıkları bildiride, Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişilik olduğu vurguladı. Bildiride, "Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut TTB bizleri temsil etmemektedir" denildi.