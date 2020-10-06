Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir."
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek'
06.10.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir."
Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı Demir,
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