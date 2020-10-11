Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan insanlık suçu işlemektedir
11.10.2020 - 19:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir." ifadesini kullandı.
Etiketler : fuat oktay,azerbaycan,ermenistan,
738210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738210.aspx
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