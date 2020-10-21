Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır" dedi.

Çelik, "HDP’li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"AHLAK VE VİCDAN ADINA KINANMALIDIR"

"Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir" diyen Çelik, "Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve “evladımı istiyorum” diyen annelere “satılmış” demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir" açıklamalarında bulundu.