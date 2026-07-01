İsveç'te UBS tarafından yapılan bir araştırmaya göre dolar milyoneri sayısındaki artışta Türkiye dünyada ikinci sırada yer aldı. Son artışla beraber Türkiye'deki toplam dolar milyoneri sayısı 93 bine yaklaştı.

İsviçre merkezli UBS’nin 2025 Küresel Servet Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'deki dolar milyoneri sayısındaki artış dikkat çekti.

Türkiye zirvenin ortağı oldu! Dolar milyonerleri en çok artan iki ülkeden biri

2025'te küresel özel servetin yüzde 10,8 arttığının belirtildiği rapora göre son bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi daha dolar milyoneri oldu.

Yeni milyonerlerin yaklaşık yarısının Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu, küresel özel servetin yüzde 50'den fazlasının da ABD ve Çin'in elinde olduğu vurgulandı.

Türkiye zirvenin ortağı oldu! Dolar milyonerleri en çok artan iki ülkeden biri

En fazla dolar milyoneri bulunan ülkeler sırasıyla 'ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa' olarak aktarıldı.

TÜRKİYE'DEKİ DOLAR MİLYONERLERİ ARTTI

Rapora göre, Türkiye, Litvanya’nın ardından dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu.

Türkiye zirvenin ortağı oldu! Dolar milyonerleri en çok artan iki ülkeden biri

Türkiye'de 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri olurken toplam sayı 93 bine yaklaştı.

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