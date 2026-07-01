Türkiye zirvenin ortağı oldu! Dolar milyonerleri en çok artan iki ülkeden biri
İsveç'te UBS tarafından yapılan bir araştırmaya göre dolar milyoneri sayısındaki artışta Türkiye dünyada ikinci sırada yer aldı. Son artışla beraber Türkiye'deki toplam dolar milyoneri sayısı 93 bine yaklaştı.
- 2025'te küresel özel servet yüzde 10,8 arttı.
- Son bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi daha dolar milyoneri oldu.
- Yeni milyonerlerin yaklaşık yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor.
- Küresel özel servetin yüzde 50'den fazlası ABD ve Çin'in elinde.
- En fazla dolar milyoneri bulunan ülkeler sırasıyla ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa.
- Türkiye, dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu.
- Türkiye'de 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri oldu, toplam sayı 93 bine yaklaştı.
İsviçre merkezli UBS’nin 2025 Küresel Servet Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'deki dolar milyoneri sayısındaki artış dikkat çekti.
2025'te küresel özel servetin yüzde 10,8 arttığının belirtildiği rapora göre son bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi daha dolar milyoneri oldu.
Yeni milyonerlerin yaklaşık yarısının Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu, küresel özel servetin yüzde 50'den fazlasının da ABD ve Çin'in elinde olduğu vurgulandı.
En fazla dolar milyoneri bulunan ülkeler sırasıyla 'ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa' olarak aktarıldı.
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TÜRKİYE'DEKİ DOLAR MİLYONERLERİ ARTTI
Rapora göre, Türkiye, Litvanya’nın ardından dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu.
Türkiye'de 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri olurken toplam sayı 93 bine yaklaştı.