CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, gelişmeyi “Çok değerli ağabeyimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz” diye duyurdu. Karalar virüse yakalanan üçüncü büyükşehir belediye başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor. Uzun süredir hastanede tedavi gören Böcek'in durumu ağır ilerliyor.
Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı
06.11.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : chp,zeydan karalar,koronavirüs,
744673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744673.aspx
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