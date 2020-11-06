Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, gelişmeyi “Çok değerli ağabeyimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz” diye duyurdu. Karalar virüse yakalanan üçüncü büyükşehir belediye başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor. Uzun süredir hastanede tedavi gören Böcek'in durumu ağır ilerliyor.