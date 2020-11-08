Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından gün içerisinde uyarılarda bulunmaya devam etti. Bakan Koca daha önceki paylaşımlarında havaların soğuduğuna ve maske kullanımının daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Son yaptığı paylaşımda ise, "Covid-19’u hafife alanlar var. Hasta olan, bu fikrini 'kolay' değiştiriyor. Değiştirmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan 'Covid-19’u hafife alanlar var' uyarısı
08.11.2020 - 16:12 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Covid-19’u hafife alanlar var" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
745129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745129.aspx
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