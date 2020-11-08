Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından gün içerisinde uyarılarda bulunmaya devam etti. Bakan Koca daha önceki paylaşımlarında havaların soğuduğuna ve maske kullanımının daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Son yaptığı paylaşımda ise, "Covid-19’u hafife alanlar var. Hasta olan, bu fikrini 'kolay' değiştiriyor. Değiştirmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.