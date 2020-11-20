MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.
MSB: Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
20.11.2020 - 10:04 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.
Etiketler : MSB,Azerbaycan,
747702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/747702.aspx
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