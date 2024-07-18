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75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Atakum, Avm, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir alışveriş merkezinde 20 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adam gözaltına alındı. Adam pes dedirten ilk ifadesinde ortam çok kötü diye eşine göstermek istediğini öne sürdü.

Mide bulandıran olay Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'de bulunan İ.A.(20) adlı genç kızın cep telefonu ile fotoğrafını çeken O.A.(75), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A. kötü bir niyetinin olmadığını ortam çok kötü diye eşine göstermek için fotoğraf çektiğini ileri sürdü.

75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti - 1. Resim

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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