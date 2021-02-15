Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Bölücü terör örgütü PKK, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü hain saldırılarıyla çocuk, genç, kadın ve yaşlı çok sayıda kişiyi katletti, binlerce aileye hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı. Terör örgütü alçak yüzünü önceki gün bir kez daha gösterdi. PKK’nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12'si ise başından vurularak şehit edildi.

Eli kanlı örgüt, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra bugüne kadar öğrenci, eğitimci, sağlıkçıların da bulunduğu sivil vatandaşları da hedef aldı. PKK'nın, 1980'den bu yana yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Terör örgütünün sivillere yönelik kanlı saldırılarından bazıları şöyle:

DÜĞÜNEVİNE BOMBALI SALDIRI

Şırnak'a bağlı Ortabağ köyünde 22 Ocak 1987'de düğünevine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK, 2'si çocuk, 4'ü kadın 8 kişiyi katlettikten bir gün sonra Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gündükörte mezrasında ise 2'si bebek, 5'i çocuk 10 kişiyi vahşice öldürdü. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol köyüne 7 Mart 1987'de saldıran teröristler 6'sı çocuk 8 kişiyi kurşuna dizerek katliamlarına devam etti.

Teröristler, Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyüne 20 Haziran 1987'de düzenledikleri baskında 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişiyi hunharca katletti. Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Haraberk mezrasına 8 Temmuz 1987'de saldıran teröristler aynı aileden 7'si çocuk, 2'si kadın 9 kişiyi öldürdü. Aynı gün aynı saatlerde bir başka grup da Peçenek köyünü basarak, 16 kişiyi kurşuna dizdi. Şırnak'ın Çiftekavak mezrasını da basan PKK'lılar, 2'si hamile 5'i kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti.

MÜHENDİSLERİ KURŞUNA DİZDİLER

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 21 Mart 1990'da yol kesen teröristler, 9 mühendis ve bir işçiyi kurşuna dizdi. Aynı yıl bu kez 11 Haziran'da Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyündeki korucu evlerine saldıran teröristler, 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi katletti.

CAMİLERİ BASTILAR

Teröristler, İstanbul Bakırköy'deki Çetinkaya mağazasına 25 Aralık 1991'de molotofkokteyli attı. Çıkan yangında, 7'si kadın, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Teröristler, 11 Haziran 1992'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurdukları minibüsteki 13 kişiyi kurşuna dizdi. Eli kanlı örgüt, 27 Haziran 1992'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyü camini bastı, 10 kişiyi öldürdü. Aynı yıl Diyarbakır'ın Hani ilçesini de kana bulayan örgüt, 4'ü çocuk, 4'ü kadın 12 kişiyi katletti, 3 kişiyi de yaraladı.

Tunceli'ye bağlı Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te 6 öğretmen teröristler tarafından kurşuna dizildi. Bu olaydan bir ay sonra Erzurum'un Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev yapan 5 öğretmeni kaçıran PKK'lılar 4'ünü öldürdü.

ŞEHİR MERKEZLERİNİ VURDULAR

Kırsalda güvenlik güçleri karşısında ağır kayıplar veren eli kanlı örgüt, 2000'li yıllarda toplumda korku ve panik havası oluşturmak için şehir merkezlerine yöneldi. Canlı bomba ve tuzaklarla bu kez şehir merkezlerindeki sivilleri hedef almaya başlayan örgütün 9 Temmuz 1998'de İstanbul'daki Mısır Çarşısı saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı. 22 Mayıs 2007'de Ankara'da Anafartalar Çarşısı'ndaki bombalı intihar saldırısında ise 9 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

ÜNİFORMASIZ 33 ASKERİ ŞEHİT ETTİLER

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te yol kesen silahlı terör örgütü, usta birliklerine giden üniformasız askerlerin bulunduğu otobüsleri durdurdu ve 33 silahsız askeri şehit etti. Aradan geçen yıllara rağmen unutulması mümkün olmayan bir katliam haberi de 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar köyünden geldi. Akşam saatlerinde köyü basan örgüt, 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da hunharca şehit edilen 13 vatandaşımızın kimlikleri belirlendi. Şehitlerimizin isimleri şöyle:

* 13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda kaçırılan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı.

* 28 Temmuz 2015'te Urfa İl Emniyette görevliyken kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak.

* 18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey.

* 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı.

* 24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya.

* 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur.

* 21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci.

* 2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş.

* Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse.

* Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca.

* Aydın Günel

* 2016’da açık öğretim sınavı için Şırnak'a gittiğinde alıkonulan Çavuş Sedat Vardar

* Uzman Çavuş Ümit Gıcır