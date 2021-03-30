"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari R.Y, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki adrese düzenlediği operasyonda yakalandı.
Öğretmenlik yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
FETÖ’den firari ihraç öğretmen yakalandı
30.03.2021 - 12:23 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Niğde’de yakalanarak cezaevine gönderildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari R.Y, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki adrese düzenlediği operasyonda yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,firari ihraç öğretmen,
778514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/778514.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER