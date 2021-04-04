Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, ülkücü hareketin lideri, devlet ve dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.