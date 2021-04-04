Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, ülkücü hareketin lideri, devlet ve dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'i saygıyla ve rahmetle anıyorum
04.04.2021 - 14:24 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.
Etiketler : fuat oktay,Cumhurbaşkanı Yardımcısı,alparslan türkeş,
779816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779816.aspx
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