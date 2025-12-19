Emeğinize sağlık yazınız ilaç gibi geldi

Gazetemizde Yetenekli Kalemler köşesinde 18 Aralık 2025 Perşembe günü yayınlanan “Fark etmeyi fark etmek” isimli yazımızı okuduğunu belirterek “Emeğinize sağlık her insanın dikkate alamayacağı bir konuyu yazmanız bize ilaç gibi geldi” diyen Ünsal Demir isimli değerli okuyucumuz kendi derdini şöyle anlatıyor ve bir çözüm önerisi bekliyor:

“Ben geleneksel bakır dövme sanatını günümüze kadar sürdüren tam kapasiteli bilgisayar programları kullanabilen bir usta olmama rağmen bu ekonomik zorluklarda geçen sene mesleği bırakmak zorunda kaldım. Mesleği sürdürmek adına gümüş ev eşyası üretimine girdik ama gümüş madeni de pahalılaştıkça işler hepten durdu. Kiralarımızı ödeyemez olduk ve bıraktık iç piyasa ve dış piyasaya üretecek durum kalmadı, pahalılıktan dolayı bitti... Bu durumda dijitalleşen dünyada başka nasıl bir meslek yapmayı tavsiye edersiniz? Saygılarımla.”

"YAŞIYORSAN ÜMİT VAR!.."

Değerli okuyucumuz, öncelikle yazımızdan istifade etmenize ve moral bulmanıza sevindik. Bu vesileyle diyebiliriz ki genel kural olarak söylerler: “Yaşıyorsan ümit vardır.” Gerçekten nice sebeplerle başarısız olan nice kimseler aslında kendi fikirleriyle bir yere kadar gelip tıkandıklarında yeni bir fikir arayışına girmedikleri için başarısız olduklarını düşünüyorlar. Bir iki örnek ile anlatmaya çalışırsak otomobilin aküsünün şarj etme yeteneği kalmadığında evet akü değiştirmek de mümkün ama bir başka aracın aküsünden istifade ederek şarj ettirip aracı çalıştırabilmek de bir yöntem değil midir? İnsanlar tıkandığı çözüm bulamadığını düşündüğü zamanlarda atalarımızın dediği gibi bin bilse de bir bilene sorduğunda hiç ummadığımız hiç beklemediği farklı fikirler gelebilmektedir. “İnsanın çok olduğu yerde akla bunalma olmaz” derler. Günümüzde insanların en büyük sıkıntılarından birisi de birbiriyle iletişim kurmakta zorlanmaları. İnsanlar birbirine akıl verirken elbette ki her verdikleri akıl işimize yarar anlamında değildir. Dinlersiniz, aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz yatmazsa bir kenarda tutarsınız. Eskiler bu işi omuzdaki heybeye benzetirlerdi. İşine yarayan fikirleri heybenin ön gözüne atın, işe yaramayan fikirleri çöpe değil heybenin arka gözüne atın. Ola ki hiç beklemediğiniz bir zamanda o fikir size yine lazım olabilir.

ROTANIZI YENİDEN OLUŞTURABİLİRSİNİZ!

Günümüzde dünya bir avuç kaldı. Bilgisayarla da donanımlı olduğunuza göre bu konuyu dünyaya açabilirsiniz. Bu konuyla ilgilenen diğer insanlarla iletişime geçip nasıl bir yöntem izlediklerini öğrenebilirsiniz. Hatta bu konuyla ilgili çıkış yollarını denediğiniz hâlde çıkış yapamadıysanız yepyeni bir yol deneyebilirsiniz.

Bu süreçte asla kendinize veya bir başkasına sitem etmeye kızmaya öfkelenmeye, kahretmeye gerek yoktur... Tıpkı ne gibi? Navigasyon uygulamasında olduğu gibi... Bir güzergâh belirlediğinizde hata ile veya bilerek o güzergâhtan çıktığınızda navigasyon sesi ne cevap veriyor? “Kaç defa söyledim sana. Bundan sonra ne halin varsa gör!” diyor mu? Hayır. Her defasında olanca sakinliğiyle “rota yeniden oluşturuldu” diyor. Ve illaki sizi hedefe götüren farklı bir yol olduğu konusunda bir çıkış gösteriyor, ümit veriyor.

Hayat da yollar gibidir. Mutlaka bir çıkış yolu vardır. Biraz dolaşırsınız, farklı yollardan farklı şekilde gitmeye başlarsınız ama sonuçta gideceğiniz yere varıyorsanız amaca ulaşmışsınız demektir. Amaç iş yapmak, ekmek parası kazanmak ise illaki yaptığınız mesleği zorlamak şart mıdır? “Bu yaştan sonra” diyerek de kendi yolunuzu tıkamanıza gerek var mı? Dünyaca ünlü nice firmalar hatta marka firmalar yaptıkları stratejik hata veya sektörel bitişte yolun sonuna gelmiş iken bir başka açıdan bir başka sektöre dümen kırarak yeniden dünyada saygın konuma gelebilmişlerdir.

CANINIZ SAĞ YA, GERİSİ NE GAM!

Siz de kendinizdeki başarının farkına varın. Bir usta olarak yıllarca bir meslekte söz sahibi olmuşsanız yeni bir meslekte de yükselip söz sahibi olabilirsiniz. Tıpkı araç kullanmayı biliyorsanız şoförlüğünüz varsa hangi araç olursa olsun onu çalıştırma yeteneğiniz olduğu gibi. Siz çalışmayı biliyorsunuz. Siz insan ilişkilerini biliyorsunuz. Siz bilgisayar biliyorsunuz. E daha ne bekliyorsunuz... Yolunuz açık olsun... Dünyayı saran global krize karşı herkes bir yöntem geliştirdiğine göre, krizler bir bakıma fırsat olarak görüldüğüne göre siz de “battık bittik” ümitsizliği yerine “rota yeniden oluşturuldu” diyerek sakin bir şekilde kendinize yeni bir bakış açısı belirleyebilirsiniz. Veya işinizi dünyadaki hâlen sürdürebilen firmalarla iletişime geçerek devam ettirmeye karar verebilirsiniz. “Siz” var olun yeter... Siz olmadan olmayacağını bilmeniz yeter... Boşuna dememiş ki atalarımız “canın sağ olsun” diye... Canınız sağ ya gerisi ne gam... Başarmak az ötede duruyor... Saygılarımızla. F.A.

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...