Enerjide 'Türk Yüzyılı’na doğru...

En başarılı bakanlıklarımızdan biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır.

Hayati konularda çok önemli proje ve icraatlara imza attığı hâlde bu gerçekliğin kamuoyuna yeterince ulaşamadığını görüyoruz. Bu alanın daha teknik ve spesifik olmasından mütevellit doğrudan halkın ilgisini çekmiyor olabilir ancak medyada da magazinsel haberlerin ve siyasi mülahazaların gölgesinde bırakıldığı açık. Neyse...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Alparslan Bayraktar’ın riyasetinde pek çok projeye öncülük ediyor ve geleceğe yönelik ciddi adımlar atıyor. Bunlardan birisi geçen hafta İstanbul’da düzenlediği muhteşem organizasyondu. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyi’nin 5. Toplantısı, 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu zirve, Türk dünyasının enerji alanındaki ortak vizyonunu somut adımlara dönüştüren bir dönüm noktası oldu.

TDT üyesi ülkelerin iştirak ettiği katılım TDT’nın kapsayıcı ve birleştirici ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu buluşmalar “enerji” konusunun TDT çatısı altındaki ülkelerin birincil önceliği olduğunu da bize söylüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın şu sözleri her şeyin özeti gibiydi:

“Türk Devletleri Teşkilatı yaklaşık 180 milyon nüfusa, 4,5 milyon kilometrekarelik geniş bir coğrafyaya ve 2 trilyon doları aşan ekonomik güce sahip. Daha önemlisi, üye ülkelerimiz dünya doğalgaz rezervlerinin önemli bir kısmını barındırıyor: Yaklaşık 20 trilyon metreküp doğalgaz ve 39 milyar varil petrol rezervi. Bu muazzam potansiyel, doğru yönetildiğinde sadece bölgesel refahı değil, küresel enerji dengelerini de olumlu yönde etkileyecek nitelikte..."

Toplantıda yenilenebilir enerji odaklı “Yeşil Enerji Koridoru” projesi öne çıktı. Enerji konusu, Türk coğrafyasının ekonomik işareti olarak dünya arenasındaki yerini çoktan almış görünüyor.

Toplantıda Bakan Bayraktar’ın öncülüğünde maden alanındaki iş birliğini derinleştirmek üzere yeni bir “Maden Bakanları Platformu” oluşturulması kararlaştırıldı. Bu platform, stratejik minerallerin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak Türk dünyasının küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirecek.

Türk Cumhuriyetleri basınında bu toplantı büyük bir ortak başarı ve kardeşlik vurgusuyla yankı buldu. Binaenaleyh enerji konusu bütün veçheleriyle Türk Cumhuriyetleri arasında derin bir iş birliği alanı açmakla kalmıyor, dost ve kardeş ülkeleri birbirine sımsıkı kenetliyor da.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov: “Yeşil Enerji Koridoru tarihte ilk kez Türk ülkelerinin elektrik sistemlerini birbirine bağlayacak.”

Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov: "Yenilenebilir enerjiyi Avrupa’ya ihraç etmek en büyük amacımız; Kırgızistan’ın Yeşil Enerji Koridoru’na dâhil olması bizi memnun ediyor.”

Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev: “Stratejik ilişkilerimiz hızla gelişiyor, enerji bakanları arasındaki iş birliği kardeşlik duygularıyla geleceğe parlak bakmamızı sağlıyor.”

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı İlyas Bakytzhan: "Tüm ilgili tarafları bu alanda ortak projeleri hayata geçirmek için iş birliği yapmaya davet ediyoruz...”

Rusya basınında bu toplantıya dair herhangi bir yorum bulunmaması, Rusların zirveyi TDT’nin kardeşlik ve pozitif iş birliği odaklı yapısının bir göstergesi olarak okuduğunu düşündürüyor.

Hasılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’ı bu başarılı ev sahipliği ve vizyoner duruşu için tebrik ediyoruz. Bayraktar’ın diplomatik yetkinliği, stratejik öngörüsü ve kardeş ülkelerle kurduğu yakın ve samimi diyaloğu, Türk dünyasının enerji entegrasyonunu hızlandırıyor. Bu zirve, sadece teknik bir toplantı değil ortak tarih, kültür ve geleceğe duyulan inancın somut bir yansımasıdır da…

Türk dünyası, enerji koridorlarında 'Türk Yüzyılı’na hazırlanıyor!

Meryem Aybike Sinan'ın önceki yazıları...