Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Dendias ile birlikte kameralar karşısına geçen Patrik Bartholomeos, kısa bir açıklama yaptı. Dendias ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Bartholomeos “Yunanistan’ın birkaç bölgesinde Patrikhanemizin yetkisi var. Bu bölgeleri kilise açısından ilgilendiren konuları dile getirdik” dedi. Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bakan Dendias bugün Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşecek. Buluşmanın ana gündeminin Ege ve Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ile kıta sahanlığı olması beklenirken göçmenlere yapılan kötü muamele ve Atina’nın terör örgütü PKK ve FETÖ’ye verdiği destek masaya yatırılacak.