Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutluk’ta Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı. Türkiye’yi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın temsil ettiği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katıldı. Törende konuşmasına selamlarını ileterek başlayan Sağlık Bakanı Koca, “Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama’nın Türkiye ziyaretinde ortak tarihi geçmiş olan Arnavutluk’ta 150 yataklı hastane yapılması talimatı Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından verildi. Bunun üzerine hastane yapım çalışmalarına hızla başladık” dedi.

Hastanenin yapım çalışmaları devam ederken, kullanılacak cihazlar, hastanede bulunacak branşlar, Türk ve Arnavut personel sayıları ile hastanenin işletim modeli üzerine teknik heyetlerin ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Koca, “Tüm bunların sonucunda Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’ni Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği 3 aylık süreden daha kısa süre olan 68 günlük sürede bitirdik. Ve Arnavut kardeşlerimizin sağlık hizmeti almasına hazır hale getirdik. Hastanede 6 ameliyathane, 20 yoğun bakım ve 130 servis yatağının yanı sıra biyokimya, mikrobiyoloji laboratuvarı, MR, tomografi, X-Ray cihazı, mobil röntgen cihazı, kolonoskopi, endoskopi, laparoskopi ve anjiyografi gibi en modern cihazlar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de açılan şehir hastanelerinin pandemi döneminde önemli altyapı oluşturduğunu kaydeden Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hastanelerden biri olan Ankara Şehir Hastanesi’nden gelen 5 profesörümüz ve hastane yöneticilerimiz bir süredir burada hastane açılış süreci ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Hastane tam kapasite ile hizmet verdiğinde 56’sı Türk 331'i Arnavut olmak üzere toplamda 387 sağlık personelinin görev yapması planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, ülkemizde 2002’den bu yana başarıyla uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk’a aktarılması için büyük görev üstelenecektir. 3 yıl boyunca birlikte işleteceğimiz hastanenin ortak işletim süresi tarafların karşılıklı rızası ile her yıl uzatılabilecektir. İnanıyorum ki, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi barındırdığı modern tıbbi cihazları, kalifiye personeli, sunacağı kaliteli sağlık hizmeti ile Arnavutluk’taki sağlık tesisleri, sonrasında da Balkanlar için örnek olacaktır. Ülkemizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri hem tıbbi hem de yönetimsel anlamda hastanemizde Arnavut kardeşlerimizin de katkıları ile uygulamaya koyacağız. Hastanemizin açılışının Türkiye’nin teklifi ile DSÖ tarafından ilan edilen 2021 Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı'na gelmesi bizim için ayrı önem arz etmektedir.”

Bakan Koca, hastanenin iki ülke arasındaki güçlü işbirliğini daha da ileriye taşımasını temenni ederek sözlerini tamamladı.