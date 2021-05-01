Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: Kahraman silah arkadaşımız Ahmet Asan, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
01.05.2021 - 23:49 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
787087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787087.aspx
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