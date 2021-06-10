Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağın duyurdu

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

“Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.”

BERBER VE KUAFÖRLER DE BAŞLIYOR

"Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

YAŞ SINIRLAMASIZ AVUKATLAR DA DAHİL EDİLDİ

“Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin”

45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 32 milyonu geçti Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.