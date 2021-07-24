Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Yanık, Twitter adresinden, Bakanlık personelinin sel bölgesindeki çalışmalarına ilişkin fotoğraf paylaştı.

Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketleri sonrası ilk andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Yanık, "47 uzman personelimiz 766 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağladı. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Artvin sele teslim: İlçe merkezi adeta göle döndü Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile adeta göle döndü.