Türkiye Gazetesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 20 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi.



Doğalgazda, aralık ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 20 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.



KONUTTA FİYATLAR SABİT KALDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi bin metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Aralıkta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 20 artışla 4 bin 200 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 20 artışla 4 bin 800 liraya çıktı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.



Doğalgazda da kademeli fiyat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikten sonra doğalgazda da kademeli tarife için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik ve doğalgazda kademeli tarifeye geçilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının Meclis gündeminde olduğunu belirterek Doğalgaz içinde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçilmesini planladıklarını ifade etti.