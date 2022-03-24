Türkiye Gazetesi

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği operasyonda çeşitli yerlere eş zamanlı baskın yapıldı ve aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen şafak operasyonunda özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.

Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Van'da torbacılara operasyon, 15 kişi yakalandı Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarmadan siber operasyon: Bin 807 site kapatıldı İzmir’da jandarma ekipleri sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, müstehcen içerikli ve terör propagandası yapan bin 807 internet sitesi kapatıldı.