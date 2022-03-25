Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazası görenleri korkuttu. 99 metrelik dev kargo gemisi ve bir balıkçı teknesi bilinmeyen nedenden dolayı çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralan yok.

Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden 99 metrelik "Vectis Isle" adlı kargo gemisi ve Türkeli Feneri yani Rumeli Feneri açıklarında olan bir balıkçı teknesi ile çarpıştı. Kazanın duyulmasıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza nedeniyle maddi hasar oluştu. Müdahalenin ardından kurtarılan kargo gemisi, Rumeli Feneri açıklarında demirletildi.

Rusya'dan korkutan uyarı: Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri operasyon başlatan Rusya'nın ilerleyişi sürerken, Ukrayna ordusunun Karadeniz'e kıyısı olan noktalarda güvenlik için döşediği mayınlarda kopmalar meydana geldiğini belirten Rusya Federal Güvenlik Servisi, bu mayınların akıntıyla birlikte İstanbul Boğazı'na doğru hareket ettiğini ve Akdeniz'e sürüklenme ihtimali olduğunu açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.