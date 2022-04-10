Türkiye Gazetesi

Bahar mevsimi geldi ancak hissedilen kış mevsimi. Yurt genelinde bir süre önce sıcaklıklar yükselmişti ancak yarın itibarıyla tekrar düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar uyarısı yapıldı.

Başkentte 12 Nisan Salı ilk saatlerden 15 Nisan Cuma sabaha kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ÇİFTÇİLER UYARILDI

Ankara Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalmasının beklendiğini belirterek 12-15 Nisan tarihleri arasında görülmesi beklenen don riskine karşı çiftçileri uyarıda bulundu.

Valilik konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması beklenmektedir. 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden 15 Nisan Cuma günü sabaha kadar ilimizde görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik rapor ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir”

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