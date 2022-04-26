Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 2. ayında saldırılar devam ederken savaştan kaçan milyonlarca insan komşu ülkelere giderek mülteci konumuna düşmüştü. Çok sayıda Ukraynalı Türkiye'ye gelmişti ve gelenlerden biri de Ukraynalı şarkıcı Jamala'ydı. Jamala önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emien Erdoğan'ın Ukraynalı çocuklar için düzenlediği iftara katıldı ve Emien Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.

2016 Eurovision birincisi şarkıcı Jamala, Emine Erdoğan'ın savaş mağduru mülteci kadınlar ve çocuklar sözleri için "eşsiz" ifadesini kullandı. Jamala sözlerine şu şekilde devam etti:

'TÜM FİRST LADY'LER DUR DEMELİ'

Emine Erdoğan'ın "Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz" ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady'leri, Emine Hanımefendi'nin bu güçlü iradesini sahiplenmeli ve bu zulme dur demeli.

'TÜRKİYE BİR LİDER VE FARKINDAYIZ'

En başında beri hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli irade, tüm dünyaya örnek olmalı diye düşünüyorum. Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanması için bizlere verdiği büyük ve eşsiz desteğin farkındayız. Türkiye bu anlamda lider bir ülke. Ukrayna'ya ve Ukraynalılara verdiği destekten dolayı Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız.

Ukrayna lideri Zelenski’nin eşi Olena Zelenska savaşın korkunç yüzünü anlattı! Emine Erdoğan mesajı dikkat çekti Rusya ve Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken, Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ilk kez Türk basınına konuştu. Çocuklarıyla birlikte gizli bir yerde saklandığını belirten ve bundan utanç duyan Zelenska, "Buna dayanmak denilebilirse dayanıyorum. 973 çocuğumuz Türkiye'ye tahliye edildi.” dedi. Emine Erdoğan’a da yardımlarından dolayı teşekkür eden Zelenska, “Emine Erdoğan'a minnettarım" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocukları misafir etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini diliyorum. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegane çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var” dedi.