Türkiye Gazetesi

Mübarek Ramazan ayı yerini yavaş yavaş bayram heyecanına bırakıyor. Bayrama henüz 2 gün var ancak bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar özel araçlarıyla yola çıkınca trafik adeta kilitlendi. İstanbul'da bayram öncesi tarfik yoğunluğu ise Kadıköy'de görüldü.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Büyükçekmece'de sürücüyü darp eden trafik magandaları tutuklandı Büyükçekmece'de trafikte yol verme sebebiyle çıkan tartışmada, bir sürücüyü eşi ve küçük çocuğunun yanında darp eden 2 şahıs ekipler tarafından tespit edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Genç sporcu Çağdaş Tutkaç, trafik kazasında hayatını kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde belediyeye ait hafriyat kamyonun altına kalan motosiklet sürücüsünün bir çok şampiyonada derece alan vücut geliştirme sporcusu Çağdaş Tutkaç olduğu öğrenildi.

Trafik kazası geçiren sürücünün bakıcı giderlerini sigorta şirketi ödeyecek Yargıtay, yaşadığı trafik kazası sonucu sakat kalan bir sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine karar verdi.