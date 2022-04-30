Türkiye Gazetesi

Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm.Çvş.İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandı.

Yaralı Fatih Berkay Akgün'ün helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldığını belirten Bakanlık, Akgün'ün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.