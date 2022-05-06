Türkiye Gazetesi

Kapanmak üzere olan AVM'ye alkollü bir şekilde girmek istedi güvenlikler izin vermeyince alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı. Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda alışveriş merkezinin kapanış saatinde kimliği belirsiz alkollü bir şahıs içeri girmek istedi.

POLİSLERLE ARBEDE

Şahsı engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ile alkollü kişi arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri şahsın gitmemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri erkek şahsı karakola götürmek istedi ancak şahıs direnerek karşı çıktı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı kelepçeleyerek araca bindirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerinin adamı dakikalarca araca bindirmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Karakolda ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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