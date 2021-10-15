Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Haziran 2021 tarihinde Beylikdüzü Mecidiyeköy hattındaki metrobüste Şükrü Turan, sanık Ömer Senem’i maskesiz olduğu için uyardığı belirtildi.

KENDİSİNİ UYARANA YUMRUK ATTI

Maske uyarısı üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, maskesi olmayan sanık Ömer Senem'in yumruk vurmak suretiyle müşteki Şükrü Turan’ın yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarına etkisini orta derecede etkileyecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Senem hakkında "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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