Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin Basel kentinde 30 kişilik PKK yandaşları, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kutlamalarına katılan Türklere saldırmış ve olayda 6 kişiyi yaralanmıştı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırılmış, Türkiye'den tepki ve kınama mesajları gecikmemişti. Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık sosyal medya hesaplarından, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

'BEBEK KATİLLERİ'

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsviçre tepkisi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İsviçre'de Türk vatandaşlarının hedef alındığı terör örgütü PKK saldırısını lanetledi.

İsviçre’de PKK yandaşları Türklere saldırdı İsviçre’nin Basel kentinde PKK yandaşları, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kutlamalarına katılan Türklere saldırdı. PKK lehine sloganlar atan 30 kişilik grup saldırıda 6 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsviçreli bilim adamlarından korkutan deprem araştırması İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma ile Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgeler tespit edildi. Türkiye'den iki şehir de en riskli bölgeler arasında yer aldı