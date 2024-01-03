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    ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı hakkında açıklama

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı ile ilgili konuştu. Miller, Yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini belirtti.

    ABD&#039;den Türkiye&#039;ye F-16 savaş uçaklarının satışı hakkında açıklama
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış sürecini değerlendirdi.

    NATO İLE AYRI KONULAR

    Miller, TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'le ilgili tasarının geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Genel Kurulda da tasarının geçip imzalanmasını beklediklerini dile getirdi.

    Yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini belirten ABD'li Sözcü, buna mukabil bu iki meseleyi bağlantılı gören Kongre üyeleri olduğunu kaydetti. Kongrede bu konuda bazı sorunların olduğunu dile getiren Miller, F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını vurguladı.

    Miller, F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda ise, "Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem." değerlendirmesini yaptı.

    BAKAN GÜLER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD başta olmak üzere müttefiklerimizin milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen konulardaki yanlış tutum ve yaklaşımlarını düzeltmesi gerekmektedir. ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdF16TürkiyeNato
    Haberler > Gündem > ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı hakkında açıklama
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