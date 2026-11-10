Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon açıklaması: Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması hakkında soruları cevapladı. Bakan Gürlek "Ak koyun, kara koyun zaten ortaya çıkacaktır. Yanlış yapan bizim içimizdeyse bedelini mutlaka ödeyecektir. Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savunmayacağız" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Yapıcı olan ve kendilerine yol gösteren hiçbir eleştiriden rahatsız olmayacağını belirten Gürlek, "Ancak buradan kişilik haklarıma saldıran, mesnetsiz iftiralarla şahsımı hedef alan her sözü muhataplarına iade ediyorum" ifadesini kullandı.

"HER ŞEY KAYIT ALTINDA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarının etkili biçimde yürütüldüğünü belirten Gürlek, "Bu soruşturmalarda gizlenecek, saklanacak hiçbir durum yoktur. Her işlem kayıt altındadır. Bu kayıtların göz ardı edilmesi de mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Gürlek, kayıtların devletin en önemli kurumlarının elinde olduğunun altını çizerek, savcılığın belirli hisselerde fiyatların nasıl yönlendirildiğini ve bu işlemlerden elde edildiği ileri sürülen kazancın kimlere aktarıldığını incelediğini söyledi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından dikkat çeken paylaşım

Yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların da izinin sürüldüğünü ifade eden Gürlek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargı, dosyanın kapağındaki isme bakmadan her türlü tedbiri almaktadır. Denetim mekanizmalarında görev yapan kişilerden de bu yapılanmanın içerisinde yer alanlar olduğu tespit edilmiştir. Bir kişinin kamu görevlisi olması hakkında adli işlem yapılmayacağı anlamına gelmez. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Meselenin siyasi boyutuna gelince, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi milletimizin aleyhine kim faaliyet yürüttüyse gereği yapılacaktır."

"MİLLETİMİZİ NEZLE EDENİ VEREM EDERİZ"

Gürlek, soruşturma kapsamında fahiş kazanç sağladığı belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin tamamı hakkında adli işlem yapıldığına işaret ederek, "İlgili kişiler bakımından tutuklama ve adli kontrol, mal varlıkları bakımından ise el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Biz, milletimizi nezle edeni hiç affetmez, verem ederiz" dedi.

BAKMADAN GEÇME TASARRUF ORTAĞIM Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı

"YANLIŞ YAPANI ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIP SAVUNMAYACAĞIZ"

Her şüphelinin hukuki durumunun dosyasındaki deliller üzerinden adli makamlarca değerlendirildiğini aktaran Gürlek, "Yargı sürecinde at izini it izinden ayırmanın hassasiyetiyle çalışıyoruz. Günü geldiğinde yargımızın süreci sonuçlandırmasıyla ak koyun, kara koyun zaten ortaya çıkacaktır. Yanlış yapan bizim içimizdeyse bedelini mutlaka ödeyecektir. Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savunmayacağız. Alıp onu yargının önüne teslim edeceğiz ve ediyoruz" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala