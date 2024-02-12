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    • Adana'da belediye binasında dehşeti yaşatmıştı: Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana Büyükşehir Belediyesi, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana Büyükşehir Belediye Binası'na silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi ağır yaralayan belediye çalışanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Video görüntüde saldırganın tabancayla havaya ateş ettiği anları kamera kaydına aldığı görüldü. 

    seçimlere silah sesleri ile gidiliyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş bir kişi ağır yaralanmıştı. Saldırının üzerinden çok geçmeden bugün de Adana Büyükşehir Belediyesi Binası'nda silah sesleri yükseldi. 

    Kurşunların hedefi olan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, ağır yaralanırken saldırgan suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Saldırganın ilk ifadesinde "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi. 

    HAVAYA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

    Öte yandan şahsın sosyal medya hesabında havaya tabancayla ateş ederken görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

    Güdük ise hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

    NE OLDU?

    Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    ZEYDAN KARALAR'DAN AÇIKLAMA

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Zeydan Karalar'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi.  Karalar, "Vedalaşırken çalışan personellerden biri tarafından vuruldu. 2 el ateş ediyor. Kardeşimizin durumu kritik. İşe aldığımız bir çalışan tarafından saldırı düzenlendi" dedi.

    VALİLİK: ALACAK-VERECEK MESELESİ

    Adana Valiliği ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Adana Büyükşehir BelediyesiSaldırı
    Haberler > Gündem > Adana'da belediye binasında dehşeti yaşatmıştı: Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
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