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    • Adliyedeki terör saldırısının talimatı Sabancı suikastı firarisinden!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adliyedeki terör saldırısının talimatı Sabancı suikastı firarisinden!
    Çağlayan Adliyesi, Terör, Sabancı Suikastı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırıda, aralarında Sabancı suikastının firari sanığı Fehriye Erdal'ın da olduğu 4 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Erdal'ın saldırının talimatını verdiği öne sürülürken öldürülen teröristlerin adliye içerisinde hazır bekleyen dört şüpheli aracılığıyla bir takım hukuksuz talepler içeren manifestoyu okuyacakları da öğrenildi.

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına geçtiğimiz haftalarda silahlı saldırı düzenlenmişti. Polislerin karşılık vermesi sonrası DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

    Olayda 3’ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti.

    Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheliden 48’i tutuklanırken, 48’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    SABANCI SUİKASTİ FİRARİSİ ŞÜPHELİ LİSTESİNDE

    Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde, saldırı eyleminin talimatını verdikleri ve DHKP/C silahlı terör örgütünün merkez komite üyesi oldukları öne sürülen firari şüpheliler Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    MANİFESTO OKUYACAKLARDI

    Öte yandan hakimlik sevk yazısında, örgütün yönetici kadrosu tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un adliyeye silahlı bir şekilde girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma bahanesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla bir kısım görevlileri rehin almak amacında oldukları, yakalamamaları için sahte bomba görünümü verilmiş düzeneklerle içeriğinde bir takım hukuksuz talepler içeren manifestoyu okuyacakları da öğrenildi.

    Ayrıca sevk yazısında, taleplerinin kabul görmemesi durumunda rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları da belirtildi.

    Öte yandan, Fehriye Erdal’ın, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefi’nin 1996’da öldürülmesine ilişkin kamuoyunda ‘Sabancı suikastı davası’ olarak bilinen davada ‘firari sanık’ olarak yer aldığı, 17 Mayıs 2017’de ise dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

    SABANCI SUİKASTI 

    Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota -Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 günü Sabancı Center'ın 25. katında DHKP/C üyesi Mustafa Duyar, İsmail Akkol ve Fehriye Erdal tarafından öldürüldü.

    Mustafa Duyar, olaydan tam bir yıl sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Duyar'ın verdiği ifadeler üzerine DHKP/C lideri Ercan Kartal, suikast talimatını vermekten yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Mustafa Duyar ise 15 Şubat 1999'da Afyon Cezaevi'nde tutuklu iken kurşunlanarak öldürüldü. Sabancı suikastının firari sanıklarından Fehriye Erdal Belçika'da gözaltına alınıp yargılandıysa da, Türkiye'ye iade edilmedi.

    Suikastin üçüncü sanığı İsmail Akkol ise 2014'te Yunanistan'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilmesi talebi reddedildi. Şartlı salıverilen firari sanık Akkol, deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Aydın'ın Söke ilçesi otogarında sahte kimliklerle yakalanarak 4 Şubat 2016'da tutuklandı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Çağlayan AdliyesiTerörSabancı Suikastı
    Haberler > Gündem > Adliyedeki terör saldırısının talimatı Sabancı suikastı firarisinden!
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