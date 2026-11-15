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Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses AK Parti'ye katıldı

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Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses AK Parti'ye katıldı
Başlık ResmiAdnan Şensesin kızı Arzum Şenses AK Partiye katıldı

Merhum sanatçı Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, AK Parti saflarına katıldı. Şenses'e üyelik rozeti, Bodrum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında takıldı.

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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bodrum'da gerçekleştirilen programa, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları katıldı.

Adnan Şensesin kızı Arzum Şenses AK Partiye katıldı
Başlık ResmiAdnan Şensesin kızı Arzum Şenses AK Partiye katıldı

Program kapsamında ilçede temaslarda bulunan Özkan, Yalıkavak'taki buluşmada Arzum Şenses'e parti rozetini takarak kendisini tebrik etti.

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AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene de Arzum Şenses'in partiye katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Ergene, merhum sanatçı Adnan Şenses'i eserleriyle milletin gönlünde yer edinen bir isim olarak nitelendirerek rahmet ve saygıyla andı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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