AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem! İşte ilk veriler...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.49'da gerçekleşti.

Depremin derinliği 5.36 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 3.9

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin saatini AFAD ile aynı verdi. Derinlik ise 2.4 kilometre olarak ölçüldü.