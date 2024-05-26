Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem! İşte ilk veriler...

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu: Bingöl&#039;de deprem! İşte ilk veriler...
Ayrıntılar, Hazırlanıyor, Json, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.49'da gerçekleşti.

Depremin derinliği 5.36 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 3.9

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin saatini AFAD ile aynı verdi. Derinlik ise 2.4 kilometre olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Selçuk Bayraktar paylaştı! Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı EFES-2024'te Bayraktar TB2 ve AKINCI şov yaptı!İstanbul polisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin'i bıçaklayan saldırganı arıyor! Ne parmak izi var ne de yüz eşleşmesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ailesi tarafından hedef alındı, hayatı kabusa döndü! Kurşun sesine uyanan çocuklar hastanelik oldu - GündemAilesi tarafından hedef alındı, hayatı kabusa döndü!Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var - GündemYolcu minibüsü şarampole devrildi, ölü ve yaralılar varFilmleri aratmayan olay: "2 günlük bebeğimi komşum çaldı" deyip 35 yıl sonra aramaya çıktı - Gündem"Bebeğimi komşum çaldı" deyip 35 yıl sonra aramaya çıktıOsmaniye'de can pazarı! Otomobiller çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemOsmaniye'de can pazarı! Ölü ve yaralılar varKatledilen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın ailesinden 17 yaşındaki katil için flaş talep - GündemAcılı aile mahkemeden talep ettiBozcaada’da tekerlekli evlere “zincirli mühür” - GündemTekerlikli kaçak evler mühürleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...