AFAD duyurdu, Bingöl'de yine deprem oldu!

Son deprem haberi Bingöl'den geldi. Dün 4,3 ile sallanan kentte gece yarısı yürekler bir kez daha ağza geldi. AFAD Kiğı merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. Bölgede artçılar devam ediyor, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl'de dün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketlilik sürüyor. Gece yarısı bir sarsıntı daha kaydedildi, AFAD Kiğı merkezli deprem ve sonrasındaki artçılara ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı.

BİNGÖL'DE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04:56 sularında gerçekleşen Kiğı merkezli depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi, Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.