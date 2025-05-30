Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD duyurdu, Bingöl'de yine deprem oldu!

AFAD duyurdu, Bingöl'de yine deprem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu, Bingöl&#039;de yine deprem oldu!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Bingöl'den geldi. Dün 4,3 ile sallanan kentte gece yarısı yürekler bir kez daha ağza geldi. AFAD Kiğı merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. Bölgede artçılar devam ediyor, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl'de dün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketlilik sürüyor. Gece yarısı bir sarsıntı daha kaydedildi, AFAD Kiğı merkezli deprem ve sonrasındaki artçılara ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. 

BİNGÖL'DE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04:56 sularında gerçekleşen Kiğı merkezli depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi, Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı mahkemenin tarife kararını eleştirdi: Tamamen 'Trump nefreti' mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacı adaylarına Mekke'de özel hizmet! İşte Diyanet'in aldığı tedbirler - GündemHacı adaylarına Mekke'de özel hizmet!500 bin ehliyet alkol ve uyuşturucudan iptal! Ölümlü kazalar arttı, af yok - Gündem500 bin ehliyet alkol ve uyuşturucudan iptal!Erken tahliye rafa kalktı! Mahkûmlara bayram müjdesi çıkmadı - GündemErken tahliye rafa kalktı! Mahkûmlara bayram müjdesi çıkmadıFETÖ kaos için 9 milyar dolar ayırdı! Hain plan, siyasete ve ticarete böyle sızıyorlar - GündemHain plan, siyasete ve ticarete böyle sızıyorlarBakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Katar Başbakanı ve Hamas ile görüştü - GündemBakan Fidan, Katar Başbakanı ve Hamas ile görüştüDiyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili hükümler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi - GündemTBMM'de kabul edildi! Denetimler arttırılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...