Ağaç A.Ş. davasında şok iddialar! "Dolu çantalarla girip boş çıktılar"

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'ye yönelik davada eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, dönemin Genel Müdürü Ali Sukas hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Polat, bazı tedarikçilerin Sukas'ın odasına dolu çanta ve poşetlerle girip boş çıktıklarını öne sürdü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş.'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görülen davada, eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın mahkemede verdiği ek savunma gündeme geldi. Polat, dönemin Genel Müdürü Ali Sukas hakkında ihale süreçleri, komisyon iddiaları ve ürün alımlarına ilişkin çeşitli suçlamalarda bulundu.

"İHALELER ÖNCEDEN BELİRLENEN FİRMALARA VERİLİYORDU"

Görev yaptığı dönemdeki ihale süreçlerini anlatan Polat, ihaleye çıkılmadan önce işi alacak firmaların ve uygulanacak indirim oranlarının belirlendiğini iddia etti.

Polat, Sukas'ın belirli bir indirim oranı belirlediğini, ancak işin daha yüksek bir indirimle yapılması durumunda aradaki farkın kendisinden istendiğini öne sürdü. İşi alacak firmaların süreci önceden bildiğini savunan Polat, diğer firmalara danışıklı şekilde yüksek teklifler verdirildiğini iddia etti.

Eski müdür, onaylı tedarikçi listesinin de liyakat yerine menfaat ilişkileri üzerinden şekillendiğini ileri sürerek, bazı kişilerin yakınları adına şirketler kurulduğunu ve bu şirketlerin Ağaç A.Ş.'den art arda ihaleler aldığını öne sürdü.

DOLU ÇANTAYLA GİRİP BOŞ ÇANTAYLA ÇIKTILAR

Polat, tedarikçilerin kendisine gelerek yaşadıklarını anlattığını belirtti. Bazı tedarikçilerin ellerinde çanta veya poşetle Ali Sukas'ın odasına girdiğini, ancak odadan boş çıktığını gördüğünü ifade eden Polat, bu gözlemlerinin yanı sıra tedarikçilerden duyduklarını da mahkemede anlattı.

Polat, birçok tedarikçinin aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık yüzde 10'unu Sukas'a vermek zorunda kaldıklarını kendisine söylediğini iddia etti. Ayrıca 2024 yılının başlarında önüne bir liste konulduğunu ve bu firmalardan para isteneceğinin kendisine bizzat ifade edildiğini öne sürdü.

"KALİTESİZ MALLAR KABUL EDİLDİ" İDDİASI

Eski Satın Alma Müdürü, ihale süreçlerinin yanı sıra satın alınan ürünlerin kalitesi konusunda da usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Polat, 3. sınıf ağaçların 2. sınıf fiyat üzerinden kabul ettirildiğini ve bu yolla belirli firmalara haksız kazanç sağlandığını ileri sürdü.

Usulsüzlüklere imza atmayı reddettiği için mobbinge maruz kaldığını ve emekliliğe zorlandığını savunan Polat, daha sonra görevden alındığını belirtti. Hakkında henüz bir işlem yapılmamışken savcılığa giderek bildiklerini anlattığını söyleyen Polat, iftiraların hedefi haline getirildiğini ifade etti.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Duruşma sırasında Ali Sukas ile Ümit Polat arasında da tartışma yaşandı. Sukas'ın iddialara yönelik “Yalan ve iftira dinliyoruz” sözlerini kullandığı aktarılırken, Polat soruların manipülatif olduğunu savunarak cevap vermeyi reddetti.

Polat, mahkeme heyetine hiçbir rüşvet veya haksız kazanç ilişkisi içinde olmadığını söyledi. MASAK ve banka kayıtlarının da bu durumu doğruladığını savunan eski müdür, beraatini ve tahliyesini talep etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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