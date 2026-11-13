"Ailem Güvende" iddianamesi: Altı derneğin feshi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturmaları kapsamında hazırlanan 6 ayrı iddianamede, 8’i tutuklu 21 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamelerde aralarında SPOD, LAMBDA ve LİSTAG’ın da bulunduğu 6 derneğin feshi istenirken, yurt dışından aktarılan milyonlarca dolarlık fon trafiği de tek tek deşifre edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı "Ailem Güvende" soruşturmaları tamamlanarak 6 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde, dernek kurucusu, üyesi ve yöneticisi olan 8’i tutuklu toplam 21 şüpheli hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık ayrıca malen sorumlu tutulan Pozitif-iz Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, LİSTAG Derneği, HEVİ LGBTİ Derneği, SPOD Derneği ve LAMBDA Derneği olmak üzere toplam 6 derneğin feshine karar verilmesini talep etti.

İddianamelerde, söz konusu derneklerin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerin açıkça hukuka aykırılık oluşturduğu tespitine yer verildi.

Gelişim çağındaki çocukların karşılaştıkları içerikleri değerlendirme yetilerinin henüz olgunlaşmadığı vurgulanarak, çocukların mahremiyetini ve kişilik gelişimini etkileyebilecek bu faaliyetlerin özenle incelenmesi gerektiği aktarıldı.

Soruşturmanın konusunun şüphelilerin kişisel kimlikleri veya cinsel yönelimleri olmadığının altının çizildiği iddianamelerde, dernek tüzel kişiliği altında yürütülen somut faaliyetlerdeki kişisel sorumlulukların yargılamaya konu edildiği belirtildi.

AİLE YAPISININ DEĞERLERİ HEDEF ALINDI

Derneklerin yürüttüğü çalışmaların kuruluş amaçlarının dışına çıktığı ifade edilen iddianamelerde, şu çarpıcı tespitler yer aldı:

- Özellikle çocuk ve genç kitlesi üzerinde cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kavramlarının sıradanlaştırılmasına zemin hazırlandı.

- Bu faaliyetler aracılığıyla Türk aile yapısının değerlerinin hiç edildiği ve sorgulanabilir hale getirildiği anlaşıldı.

- LGBTİ+ bireylere özel istihdam modelleri geliştirilerek devlet içinde ayrıştırma çalışmalarına girişildiği kaydedildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK FON TRAFİĞİ

Hazırlanan iddianamelerde derneklere yabancı devlet kurumları, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşlar tarafından aktarılan dev fonların dökümü de yer aldı.

Savcılık, incelenmesi gerektiğini belirttiği fon miktarlarını şöyle sıraladı:

SPOD Derneği (2012-2026): ABD Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 114 bin dolar, Stichting Women Win'den 220 bin 500 dolar, Rainbow Railroad USA'den yaklaşık 150 bin dolar, İstanbul Hollanda Konsolosluğu'ndan 51 bin dolar ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına 41 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyon 570 bin dolar gönderildi.

HEVİ Derneği (2018-2026): Wellspring Philanthropic Fund'dan 200 bin dolar ve European Endowment for Democracy adına yaklaşık 242 bin dolar dahil olmak üzere toplam 763 bin dolar ödeme yapıldı.

Pozitif Yaşam Derneği (2024-2026): Denetim raporlarına göre Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan 50 milyon 399 bin lira, Avrupa Komisyonu'ndan 153 bin avro ve farklı kuruluşlardan toplam 516 bin dolar aktarıldı.

LİSTAG Derneği (2020-2026): Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 82 bin dolar ve Almanya Federal Cumhuriyeti adına 65 bin dolar dahil çeşitli kuruluşlardan toplam 314 bin dolar gönderildi.

LAMBDA Derneği (2012-2026): ILGA Europe adına yaklaşık 50 bin dolar ve Hollanda İstanbul Konsolosluğu'ndan 41 bin dolar dahil toplam 104 bin dolar transfer edildi.

Pozitif-iz Derneği (2022-2026): Hrant Dink Vakfı adına yaklaşık 41 bin dolar, International AIDS Society adına 34 bin dolar, Fransa Büyükelçiliği'nden 12 bin dolar ve ABD Dışişleri Bakanlığı adına 7 bin dolar dahil toplam 99 bin dolar destek sağlandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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