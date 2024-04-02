AK Parti Isparta ile moral buldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 03:55 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 03:57 - Güncelleme:

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Kuruluşundan bu yana ilk kez bir seçimi ikinci sırada bitiren AK Parti, pazar günkü mahallî seçimlerde kazandığı belediyeler arasında sadece bir şehirde oyunu yükseltti.