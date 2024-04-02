AK Parti Isparta ile moral buldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kuruluşundan bu yana ilk kez bir seçimi ikinci sırada bitiren AK Parti, pazar günkü mahallî seçimlerde kazandığı belediyeler arasında sadece bir şehirde oyunu yükseltti.
AK Parti’nin Isparta’daki oyu 2019 mahallî seçimlerine göre 4 puan, 14 Mayıs milletvekili seçimlerine göre ise 10 puandan fazla artırdı. 2019 yılında Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, böylece, Türkiye genelinde AK Parti’nin kazandığı belediyeler arasında oy oranı artan tek başkan oldu. Başdeğirmen, yüzde 42 oy alarak rakiplerine fark attı. Böylece en yakın rakibi CHP’li adayın aldığı yüzde 21’lik oyu ikiye katlayarak sandıktan çıktı.
Şükrü Başdeğirmen, seçim zaferini şehir merkezinde AK Partililer ile birlikte kutladı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi