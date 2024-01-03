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    AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Ömer Çelik duyurdu: İlk adaylar pazar günü açıklanacak

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyükşehirler ve diğer şehirler için adaylar pazar günü açıklanacağını duyurdu.

    AK Parti&#039;de yerel seçim mesaisi! Ömer Çelik duyurdu: İlk adaylar pazar günü açıklanacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Ömer Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti adaylarının bir bölümünü önümüzdeki hafta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kalanları ise Ankara'da 15 Ocak'ta siyaset beyannamesi ile birlikte açıklayacaklarını söyledi.

    Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

    "ADAYLAR İKİ TAKVİM HALİNDE DUYURULACAK"

    "Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

    İki takvim halinde adaylarımızın açıklanmasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

    AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Ömer Çelik duyurdu: İlk adaylar pazar günü açıklanacak

    SEÇİM BEYANNAMESİ BUGÜNÜN DÜNYASINA HİTAP EDECEK

    20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin meczedildiği bir beyanname olacak." 

    YERELDE İTTİFAK OLACAK MI?

    Ömer Çelik, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi ve Hüda-Par ile yerel seçimlerde işbirliğinin nasıl yapılacağına yönelik soruya yönelik, "Seçim sürecine gidilirken en geniş mutabakat ve işbirliğinin sağlanabilmesi için Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerde olduğu gibi büyük başarıya imza atması için çalışmalar devam ediyor. Nasıl MHP ile olanı açıkladıysak diğerleriyle ilgili açıklarız." ifadelerini kullandı.

    AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Ömer Çelik duyurdu: İlk adaylar pazar günü açıklanacak

    ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

    Sözcü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin arasında bir görüşme olup olmayacağına yönelik ise şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP lideri sayın Bahçeli ihtiyaç duyduğunda her an yapılabilen, iyi bir istişarenin yapıldığı, ihtiyaç olduğu anında görüşme trafiği oluyor."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiÖmer ÇelikSeçim
    Haberler > Gündem > AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Ömer Çelik duyurdu: İlk adaylar pazar günü açıklanacak
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