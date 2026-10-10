Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekilliği koltuğuna CHP’nin adayı Cafer Parlak’ın seçilmesinin ardından AK Parti itiraz hazırlığına başladı. Adaylarının kazandığını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "G’yi 6’ya, Z’yi 2’ye benzetmek gibi tiyatro oyunlarıyla net oylarımızı geçersiz saydılar. Sandıktaki irade masa başında boğulamaz, Adana’da olduğu gibi hakkımızı mahkemede alacağız" dedi.

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Gözaltı ve tutuklama süreçlerinin ardından Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği oylaması sert tartışmalara sahne oldu.

CHP’li Cafer Parlak’ın kazandığı ilan edilen seçime AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan itiraz gecikmedi.

Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nda konuşma yaptı.

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirten Özdemir, "Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet alma’ suçlamalarıyla görevden alınması sonucunda yapılan belediye başkanvekilliği seçimlerinde üçüncü tur oylamada, 14 Cumhur İttifakı meclis üyelerinin yanı sıra 5 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oyuyla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayımız Muhammet Çakır’a 19 oy verilmiştir. 18 oy ise Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cafer Parlak Beyefendi'ye verildi.

AK Parti'den Eyüpsultan’da başkan vekilliği seçimine itiraz: Adana Yüreğir örneğini verdiler

YÜREĞİR ÖRNEĞİNİ VERDİ

AK Parti’mizin geçerli olması gereken bir oyu, diğer seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. Oyumuz 18 olarak sayıldı.

Adana Yüreğir Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde olduğu gibi İstanbul’da da yine aynı 19 sayısı AK Parti adayımıza çıkmıştı. Orada yapılan itirazlar neticesinde Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turdaki 19 oyun geçerli ve yeterli olduğu ifadesiyle orada başkanvekili olarak AK Parti’nin adayı seçilmişti.

AK Parti'den Eyüpsultan’da başkan vekilliği seçimine itiraz: Adana Yüreğir örneğini verdiler

Biz de buradaki hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı sonucu burada da alacağımıza inanıyoruz. Biz iddia ediyoruz ki, buradaki seçimi AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın adayı Muhammet Çakır Beyefendi kazanmıştır. Eyüpsultan’ımıza ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" diye konuştu.

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"SEÇİM USULÜ DEĞİŞSİN" TALEBİ

Özdemir, "İstanbul’da ve memleketin farklı yerlerinde bazen hukuksuzluk yapılan durumlardan ötürü belediye başkanları görevden alınıyor ve yerine başkanvekilleri seçiliyor. Bazen de vefat gibi üzücü durumlar sonrası buna benzer kararlar alınıp, seçimlerin yapıldığını biliyoruz. Fakat bugün de gördük, bundan önceki seçimlerde de gördük. Maalesef ‘G’ harfini ‘6’ya’ benzetme, ‘Z’ harfini ‘2’ye’ benzetme gibi komedi içeren kararların alındığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Belediye Meclisi seçimlerinde belediye başkanvekili seçilirken, oradaki belediye divanı siyasi partilerden bir tarafın üstünlüğü neticesinde siyasal bir taraf olarak karar vermekte. Bu kararlar maalesef kendi siyasi partilerinin çıkarları doğrultusunda adalet duygusundan yoksun arkadaşlar tarafından yapıldı.

Bir ilçenin kaderini belirleyecek olan, bir ilçenin yönetimini sağlayacak olan belediye başkanvekillikleri seçimlerinin artık bu usulle yapılmaması gerektiğini, bu şekilde taraflı bir yönetimle ülkemizin ve belediye seçimlerimizin karalandığını görüyoruz. Bizim önerimiz, aynı normal seçimlerde olduğu gibi pusulalar, mühürler, yöntemlerle en ufak bir şaibeye, en ufak bir yanlış karar almaya gitmeden, kararların verilmesidir" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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