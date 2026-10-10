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Eyüpsultan’da başkan vekili seçimi yarışı kızıştı: CHP'nin hesabı şaştı, gözler dördüncü turda

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Eyüpsultan’da başkan vekili seçimi yarışı kızıştı: CHP'nin hesabı şaştı, gözler dördüncü turda
Başlık ResmiEyüpsultan’da başkan vekili seçimi yarışı kızıştı: CHP'nin hesabı şaştı, gözler dördüncü turda

Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçiminde üçüncü turda eşitlik çıktı. CHP’nin 9 oy farkıyla başladığı yarışta, CHP’li bazı üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy vermesiyle dengeler değişti. Başkan vekilliğini kimin üstleneceğini dördüncü tur oylaması belirleyecek.

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İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine vekil belirlenmesi için Ataşehir ve Eyüpsultan belediye meclislerinde seçim yapıldı.

EYÜPSULTAN’DA GÖZLER DÖRDÜNCÜ TURDA

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet alma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklandı. Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Başkanvekilliğini belirlemek üzere toplanan Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AK Parti’nin 11, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyor. Seçimde ilk iki turda 25, üçüncü turda ise 19 oy yeterli olacak şekilde oylamaya geçildi.

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CHP'Lİ ÜYELER CUMHUR İTTİFAKI ADAYINA OY VERDİ

CHP’nin 9 oy farkıyla başladığı seçimde, CHP’li bazı meclis üyelerinin Cumhur İttifakı adayına oy vermesiyle beklenen tablo değişti.

Üçüncü turda adaylar eşit oy aldı ve seçim sonuçlanmadı.

Eyüpsultan Belediye Başkanvekilliği için düğüm, az sonra yapılacak dördüncü tur oylamasıyla çözülecek.

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ATAŞEHİR’DE CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Ataşehir’de yapılan seçimde ise Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Serdar Orhan başkanvekilliği seçimini kazandı.

Seçim öncesinde CHP’den ayrılan 6 belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılmasıyla Cumhur İttifakı’nın meclisteki üye sayısı 18’e yükseldi.

CHP’nin 17 üyesi bulunurken, bunların 14’ü seçimde oy kullanabilecek durumda. CHP’den ayrılan 3 meclis üyesi ise bağımsız olarak görev yapıyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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