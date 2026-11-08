AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin net mesaj: Hesap soruluyor, sorulmaya devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, fon soruşturmalarında hiçbir ayrım yapılmayacağını belirterek, ihmali veya suistimali bulunan herkesin ortaya çıkarılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu ilk aşamada görevlendirdiğini hatırlattı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Bilecik'te düzenlediği programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon soruşturmalarına ilişkin konuşan Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Devlet Denetleme Kurulunu ilk aşamada görevlendirdiğini hatırlattı.

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İhmali, suistimali veya işbirliği bulunan herkesin tespit edilmesi konusunda kararlı bir tutum sergilendiğini ifade eden Büyükgümüş şunları söyledi:

"İlk dakikada Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirerek burada ihmali, suistimali yahut işbirliği kimin varsa hepsinin ortaya çıkarılması için meselenin üzerine kararlılıkla giden irade Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir.

AK Partiden fon soruşturmalarına ilişkin net mesaj: Hesap soruluyor, sorulmaya devam edecek

Kendi içlerinde düştükleri yolsuzluk bataklığıyla, kendi içlerinde düştükleri rant kavgasıyla, kendi içinde düştükleri ahlaksızlık çukuruyla maalesef muhalefetin bu olaylarda yaşananları birbirine karıştırdığını görüyoruz. İstanbul'da, İBB yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili mahkemeler devam ediyor. Mahkemede belediye başkanının yüzüne, 'Makamında sana şu kadar rüşveti verdim.' diyor şahıs. Hani? Nerede bununla ilgili bir siyasi araştırma? Hani bunun üzerine gitmek? Yok"

"HESAP SORULUYOR, SORULMAYA DEVAM EDECEK"

Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Antalya'da büyükşehir belediye başkanları diyor ki, 'Aday olabilmek için şu kadar milyon avro siyasi rüşvet verdim.' Hani bunun üzerine gidecek olan cesaret? Hani bunun üzerine gidecek siyasi araştırma? Bu da yok. Uşak'ta yaptığı ahlaksızlıkları, uğursuzlukları bir kenara koyuyorum. 'Ben, bu rant gelirlerinden elde ettiğim yolsuzluktan, elde ettiğim gelirlerle genel başkana makam arabası aldım.' diyor. Hani bunun üzerine gidecek olan cesaret nerede? Bunların hiçbirinin üzerine gidecek cesaret yok. Neden? Baştan aşağı bu ahlaksızlık, yolsuzluk düzeninin parçası olmuş durumdalar."

AK Partiden fon soruşturmalarına ilişkin net mesaj: Hesap soruluyor, sorulmaya devam edecek

"Bugün burada milletimizin bir tek kuruşuna dahi tenezzül edenler artık bu çatının altında değil" ifadesini kullanan Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukuk önünde en şiddetli şekilde onlardan hesap soruluyor, sorulmaya da devam edilecek. Ama burada biz böylesine hassas, böylesine başta Genel Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, bir mahalle teşkilatında görev yapan kardeşimize kadar bu ahlak ve inançla çalışırken kendi partisi içindeki yolsuzlukları anlamayan, anlamlandıramayan, soruşturamayan, bunlar karşısında sessiz kalan, üstünü örtenlerden ismi 'Yeni' de olsa eski alışkanlıklarıyla, yalanla, dezenformasyonla siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenlerden alacak tek bir ahlak dersimiz bizim yok"

"TERÖRE HARCANAN KAYNAKLAR KALKINMAYA AYRILACAK"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun için ya hain terör örgütü PKK ilan ettiği gibi varlığını tasfiye eder, bütün teçhizatlarını, silahlarını söyledikleri gibi yetkililere teslim ederler, ya varlıklarını sona erdirirler ya da sona erdirirler. Onun dışında bizim mücadelemiz buradaki kararlılığımızla devam edecektir. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz yasanın en önemli maddesi burada örgütün kendini tasfiye etmesidir. Bundan sonraki bütün adımlar örgütün varlığını tasfiye ettiğini ilan ettikten, bunun ilgili savunma istihbarat birimlerimizin tespitinden sonra yürürlüğe girecektir."

Ahmet Büyükgümüş, "Her yıl 5-6 şehrimizi sıfırdan, yeniden inşa edecek bir imkan, terör nedeniyle milletimizle buluşmak yerine heba olmakta. İşte 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız bu mücadeleyle, yepyeni bir dönemin kalkınma anlamında milletimizle buluşmasını hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimize ulaştığımızda kadınların, gençlerin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, hasılıkelam 85 milyon vatandaşımızın Türkiye'nin kalkınmasından, geleceğinden çok daha yüksek bir pay aldığı bir gelecek için 'Terörsüz Türkiye' diyoruz." şeklinde konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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