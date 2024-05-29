AK Parti’den reform atağı! Ankara Kriterleri baz alınarak 2. reform dalgasına hazırlanılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Her alanda yeni adımların atılacağını belirten Ala, "İkinci reform dalgasını başlatacağız. Önümüzdeki bir yıl altın, ikinci yıl gümüş yılı olacak. Ekonomi, hukuk, kamu vb. her alanda reformlar gelecek." dedi.

Emrah Özcan ANKARA - AK Parti, seçimsiz geçecek 4 yılı verimli geçirmek için çalışmalara başladı. Birçok alanda eş zamanlı reform süreci başlattıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, önemli açıklamalarda bulundu.

"SÜRECİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ala, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz. Sıkıntıların farkındayız. Tüm alanlarda yapısal reformlar yapacağız. Öngörülebilirliği artıran adımlar atılacak, ikinci reform dalgasını başlatacağız. Önümüzdeki bir yıl altın ikinci yıl gümüş yılı olacak. Ekonomi, hukuk, kamu vb. her alanda reformlar gelecek. Önümüzdeki süreci fırsat olarak görüyoruz. Yönetimin sanatsal tarafını ortaya çıkaracağız. Gıda güvenliğinden kamusal alanda yönetime kadar ince işçilik gerektiren bir çalışma ortaya koyacağız.

"HER ALANDA ADIMLAR ATACAĞIZ"

Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, tüketicinin ve sağlığının korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim ve araştırma, eğitim ve kültür, gümrük birliğinde yapılacak iyileştirmeler, tarımda uyum, tarım ve kısal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağılığı, balıkçılık vb. her alanda adımlar atacağız. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu üzerinde çalışacağız. Bir ürün bir yıl satıldığı fiyatın ertesi yıl 3-5 katına satılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Efkan Ala

"CİDDİ REFORMLAR YAPACAĞIZ"

Değişim konusuna da değinen Ala, “AK Parti, kendi içindeki değişimleri çok fazla fark ettirmiyor. Kendi içimizde çok değişim oldu. 5 yıl önceki kadrolar ile 2 yıl önceki kadrolar aynı değil. MKYK değişeli bir yıl oldu. İkinci kez yerel seçim görmüş il başkanlarımızın oranı yüzde 20’yi geçmez. Sizin beklediğiniz değişim; ihtiyatlı bir duruş, ilerleme ve daha hızlı bir reform ve değişim süreci beklentisi. Eğer kadro bir yere geldiği zaman milletin sahada beklediği değişimler yapılmazsa kendisi de değişmemiş gibi bir algıya neden oluyor. Ama siz o değişimden başka bir değişim bekliyorsunuz. Orada görmek istiyorsunuz. Hızlı bir reform süreci göreceksiniz. Önce politikalar değişecek. Politikalar gözden geçirilir, dünyadaki gelişmeler sizi değişmeye zorluyor. Gelişmelere göre politikalar değiştirilir. Sıçrama yapmak durumundayız. Orta gelir tuzağını düşmeden üst gelir grubuna çıkmak için değişimler yapmak gerek. Piyasada öngörülebilirliği artıracak ciddi reformlar yapacağız.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK"

Ekonomi alanında, hukuk alanında, adaleti sağlayacak öngörülebilirliği artıracak, güveni artıracak ciddi reformlar gelecek. Vatandaşın olabildiğince geniş kesimi tarafından benimsenip desteklenmesini sağlayacak reformlar ve hukuk alanında sivil toplum alanında her alanda eş zamanlı, çok alanlı reformlar gelecek. Değişimin önünde bir engel yok. Türkiye’nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapıp değiştireceğiz. Onlarla yola devam edeceğiz. Bu reformların kalıcılığı için yeni sivil bir anayasa şart. Önemli olan burada bu iklimi oluşturabilmek. Herkesin tek tek evinin bahçesinde çiçek açtırmak için uğraşmak yerine bahar iklimi oluşturup çiçeklerin her yerde açmasını sağlamak daha önemli. Gelecek bir yılı üst gelir grubuna sıçramak, yapısal dönüşümü sağlayacak reformları hayata geçirmek için bir fırsat penceresi olarak görüyoruz” diye konuştu.

"SOKAKTA BAŞIBOŞ KÖPEK OLMAYACAK"

Eş zamanlı olarak toplumun sorunları hakkında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan görüş toplandığını da söyleyen Ala, “Bu süre zarfında, CİMER ve ombudsman da dahil olmak üzere gelen şikayetleri topluyor sorunlu alanları belirliyoruz. Örneğin sokakta başıboş köpek olmayacak. İnsanları öldürüyorlar. Buna seyirci kalamayız, bu sorun giderilecek. Yurt dışındaki turizm şirketleri Türkiye'ye tur satarken 'kuduz tehlikesi var' uyarısı yapıyor bu, Türkiye'ye yakışmıyor” değerlendirmesinde bulundu.