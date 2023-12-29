Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

29 Aralık 2023 21:49 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 21:55

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Son yürekleri ağza getiren haber Akdeniz'den geldi.

3,8 İLE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 21.19'da yerin 6.24 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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