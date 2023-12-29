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    Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

    Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD saat saat 21.19'da yaşanan sarsıntıya ilişkin verilerini açıkladı.

    Akdeniz&#039;de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Son yürekleri ağza getiren haber Akdeniz'den geldi. 

    3,8 İLE SALLANDILAR

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 21.19'da yerin 6.24 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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    Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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