Akıllara durgunluk veren olay! Yarım milyonluk senedi kapıp saniyeler içinde yuttu

İstanbul Beyoğlu'nda inanılmaz bir olay yaşandı. Bir adam fotokopisinin çekilmesi için makineye yerleştirilen 523 bin TL'lik senedi kapıp ağzına attı. Karşı taraf senedi yutan adam hakkında şikayetçi oldu.

Gün geçmiyor ki Türkiye'de ilginç bir olay yaşanmasın... Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'ndaki bir iş hanında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

YARIM MİLYONLUK SENEDİ YUTTU!

Show Haber'in haberine göre, bir iş adamıyla karşı taraf arasında 523 bin TL'lik gayrimenkul anlaşmazlığı vardı. İş adamının avukatı ve Üstün ailesi önce Beyoğlu'ndaki tapu müdürlüğüne gitti. Ardından yarım milyonluk senedin fotokopisini çekmek için taraflar yine Beyoğlu'ndaki iş hanına geldi.

Avukat senedi uzattı, iş yeri çalışanı ise senedi makineye koydu. Avukat yarım milyonluk senedin aslını fotokopi makinesinden aldığı sırada karşı taraf da bir hamle yaptı.

Avukatın elinden bir anda senedi kapan adam elindeki senedi buruşturdu. Avukat ise geri almak için çabalarken, dükkanın içinde ise arbede yaşandı.

Üç kişinin arasında kalan adam buruşturduğu senedi bir anda ağzına atarak yuttu.

SENEDİ YUTAN ADAMA DAVA AÇILDI

Adamın hamlesi sonrası herkes şaşırıp kalırken, polis merkezine giden avukat şikayetçi oldu. Üstün ailesi hakkında 'resmi belgeyi yok etme' suçlamasıyla dava açıldı.